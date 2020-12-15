432 Alan kodu nerenin, nereye ait? Van alan kodu kaç? 0432 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0432 bu alan kodlarından birisidir. Peki 432 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Van'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0432 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Van'ın alan kodu kaçtır? 432 neresi, nereye ait, nereden aramış?

432 NERENİN ALAN KODU?

0432 : VAN

0432 alan kodu Van iline aittir . Van'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0432 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Van'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 432 kodu yazar.

0432 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0432 telefon kodu Van iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Van şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 432 'dir. Yani Van'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0432 kodu geçmektedir.

VAN'IN ALAN KODU NEDİR?

Van'ın alan kodu 0432 'dir. Van'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0432 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Van ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.