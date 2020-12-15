428 Alan kodu nerenin, nereye ait? Tunceli alan kodu kaç? 0428 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0428 bu alan kodlarından birisidir. Peki 428 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Tunceli'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0428 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Tunceli'nin alan kodu kaçtır? 428 neresi, nereye ait, nereden aramış?

428 NERENİN ALAN KODU?

0428 : TUNCELİ

0428 alan kodu Tunceli iline aittir . Tunceli'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0428 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Tunceli'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 428 kodu yazar.

0428 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0428 telefon kodu Tunceli iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Tunceli şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 428 'dir. Yani Tunceli'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0428 kodu geçmektedir.

TUNCELİ'NİN ALAN KODU NEDİR?

Tunceli'nin alan kodu 0428 'dir. Tunceli'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0428 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Tunceli ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.