Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı Antalya'da koronavirüs nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki kız arkadaş, izin gününde birbirlerine doğru koşup uzun uzun sarıldılar. Yere düşen gençler birbirlerini de öperken o anlar Yeşilçam filmlerindeki kavuşma sahnelerini aratmadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 42 gündür sokağa çıkmaları yasak olan gençlerden iki kızın buluşma anı görenleri duygulandırdı. YERE DÜŞMELERİNE RAĞMEN BİRBİRLERİNE SARILDILAR Cuma günü 15-20 yaş gurubuna verilen izin gününde çekildiği belirtilen cep telefonu görüntüsünde, Konyaaltı ilçesindeki bir caddede karşı karşıya gelen 2 kız arkadaş, birbirlerine hızlı bir şekilde koşarak sarıldı, ardından dengelerini kaybedip yere düştü. Düşmelerine rağmen birbirlerine sarılarak öpen gençler, uzun süre özlem giderdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri oldukça duygulandırdı. Kaynak: İHA