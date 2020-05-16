Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
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Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı

Antalya'da koronavirüs nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki kız arkadaş, izin gününde birbirlerine doğru koşup uzun uzun sarıldılar. Yere düşen gençler birbirlerini de öperken o anlar Yeşilçam filmlerindeki kavuşma sahnelerini aratmadı.

Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
16.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:43

Koronavirüs salgını nedeniyle 42 gündür sokağa çıkmaları yasak olan gençlerden iki kızın buluşma anı görenleri duygulandırdı.

YERE DÜŞMELERİNE RAĞMEN BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Cuma günü 15-20 yaş gurubuna verilen izin gününde çekildiği belirtilen cep telefonu görüntüsünde, Konyaaltı ilçesindeki bir caddede karşı karşıya gelen 2 kız arkadaş, birbirlerine hızlı bir şekilde koşarak sarıldı, ardından dengelerini kaybedip yere düştü. Düşmelerine rağmen birbirlerine sarılarak öpen gençler, uzun süre özlem giderdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri oldukça duygulandırdı.

Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı

Kaynak: İHA

Manşet

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