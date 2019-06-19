Son dakika! 42 asker "gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 42 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki General Sait Baytugan 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, tugay komutanlığında görevli askerlerden 42'si, yemekten sonra rahatsızlanınca Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Askerlerden 36'sının bedelli, 6'sının uzun dönem asker olduğu kaydedildi. Yemek ve sudan örnek alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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