Son dakika! 42 asker "gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika! 42 asker "gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 42 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! 42 asker

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki General Sait Baytugan 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, tugay komutanlığında görevli askerlerden 42'si, yemekten sonra rahatsızlanınca Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Askerlerden 36'sının bedelli, 6'sının uzun dönem asker olduğu kaydedildi. Yemek ve sudan örnek alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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