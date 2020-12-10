416 Alan kodu nerenin? Adıyaman alan kodu kaç? 0416 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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416 Alan kodu nerenin? Adıyaman alan kodu kaç? 0416 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

10.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:23
416 Alan kodu nerenin? Adıyaman alan kodu kaç? 0416 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0416 bu alan kodlarından birisidir. Peki 416 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Adıyaman'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0416 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Adıyaman'ın alan kodu kaçtır? 416 neresi, nereye ait, nereden aramış?

416 NERENİN ALAN KODU?

0416 : ADIYAMAN

0416 alan kodu Adıyaman iline aittir. Adıyaman'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0416 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Adıyaman'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 416 kodu yazar.

0416 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0416 alan kodu Adıyaman iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Adıyaman şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 416 'dır. Yani Adıyaman'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0416 kodu geçmektedir.

ADIYAMAN'IN ALAN KODU NEDİR?

Adıyaman'ın alan kodu 0416 'dır. Adıyaman'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0416 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Adıyaman ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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