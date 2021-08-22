Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
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Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor

Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de çay ocağı işleten Hüseyin Seven (65), takım elbise giyip kravat takarak müşterilerine servis yapıyor.

BALIKESİR'de çay ocağı işleten Hüseyin Seven (65), takım elbise giyip kravat takarak müşterilerine servis yapıyor.

Bandırma ilçesinde Haydar Çavuş Mahallesi Evyapan Sokak'taki çay ocağını, yaklaşık 10 yıldır işleten Hüseyin Seven, her gün iş yerine takım elbise giyip kravat takarak geliyor. Mesleğini 40 yıldır keyifle yaptığını ve her zaman takım elbiseyle çalıştığını söyleyen Seven, böyle giyinmeyi sevdiğini ve işine değer verdiğini dile getirdi. Seven, kendisini takım elbisesiyle, elinde çay bardaklarıyla servis yaparken görenlerin hem şaşırıp hem de durumdan memnun olduklarını belirtti. Emekli olan Seven, "Çay ocağına devam ediyoruz. Bu işi 40 yıldır yapmaktayım. Ömrümüz olduğu sürece de yapacağız. Ben oldum olası böyle giyinmeyi seviyorum. Her şeyden önce müşteriye hizmet etmek için temiz giyinmek zorundayız. Müşterilerime bu şekilde hizmet ediyorum ve devam edeceğim. Müşteri benden memnun, ben kendimden memnunum. Yaz kış hiç fark etmez, yeter ki müşteri memnun olsun, ben böyle çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" dedi.Seven'in çay servisi yaptığı müşterileri ve esnaf da böylesine özenli ve kaliteli bir servisten memnun olduklarını söyledi.


Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor
Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç

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