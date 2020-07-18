CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve hem Kılıçdaroğlu'na hem de darbe girişimi sırasında Meclis'e giden CHP milletvekillerine teşekkür ettiğini söyledi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 251 şehidimizin acısı yüreklerde tazeliğini korurken o karanlık geceyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyledi. Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı "Taksim Meydanı" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu arayarak teşekkür ettiğini söyledi. ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR Özel, Erdoğan'ın CHP milletvekillerinin kalkışma esnasında TBMM'ye giderek diğer parti milletvekilleriyle birlikte darbeye karşı geldiği için teşekkür ettiğini söyledi.