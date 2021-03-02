4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasına tutuklama
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4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasına tutuklama

02.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:17
4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasına tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki akrabalarının yanına annesiyle tatile gelen Kırgızistan uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen H.A.A. (27) tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki akrabalarının yanına annesiyle tatile gelen Kırgızistan uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen H.A.A. (27) tutuklandı.

İddiaya göre Rusya'da yaşayan Kırgızistan uyruklu M.U (42), 4 yaşındaki kızı E.G.'yi de alıp,  tatil için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apart dairede erkek arkadaşı H.A.A. ile yaşayan akrabası A.D.'nin yanına geldi.  M.U., kızıyla birlikte aynı apartta bir başka daire kiraladı. Yine iddiaya göre, geçen pazar gecesi, Kırgız kadınlar A.D. ve M.U. ile H.A.A. birlikte vakit geçirdi. Sabah saatlerinde ise, anne M.U., küçük kızının H.A.A.'nın cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.A.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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