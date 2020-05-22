4 saatlik izni kullanan gençler Maçka Parkı'na koştu
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4 saatlik izni kullanan gençler Maçka Parkı'na koştu

4 saatlik izni kullanan gençler Maçka Parkı'na koştu Korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde 11.00 ile 15.00 saatleri arası dışarı çıkma izni olan gençler Maçka Parkı'na koştu.

22.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:53

4 saatlik izni kullanan gençler Maçka Parkı'na koştu

İSTANBUL - Korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde 11.00 ile 15.00 saatleri arası dışarı çıkma izni olan gençler Maçka Parkı'na koştu. Parka gelen gençler ise havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) pandemisine karşı normalleşme adımları çerçevesinde 15-20 yaş arası gençlere saat 11.00 ile 15.00 arası dışarı çıkma izni verildi. 4 saatlik sürelerini kullanmak isteyen gençler soğuğa aldırmadan Maçka Parkı'na koştu. Gençlerin kimisi banklarda oturup sohbet etti, kimisi parkta yürüyüş yaptı, kimisi ise bisiklet ve paten sürdü. Maçka Parkı kısa bir süreliğine de olsa yeniden cıvıl cıvıl olurken o anlar havadan görüntülendi.

4 saatlik izni kullanan gençler Maçka Parkı'na koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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