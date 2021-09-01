4 restorana giren hırsızlık şüphelisi, bulduğunu alıp götürdü

SİVAS'ta aynı bölgedeki 4 restorana giren hırsızlık şüphelisi cep telefonu, bilgisayar ve sadaka kutularını alarak kaçtı.

SİVAS'ta aynı bölgedeki 4 restorana giren hırsızlık şüphelisi cep telefonu, bilgisayar ve sadaka kutularını alarak kaçtı. Şüphelinin iş yerlerinden birine giriş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde İshak Kaan Usta, Ali Söylemez, Zafer Demirel ve Galip Bal'a ait restoranların çalışanları bu sabah iş yerlerine geldiklerinde kapı ve bazı camların kırık olduğunu fark etti. İş yerlerindeki bazı değerli eşya ve paraların çalındığını fark eden işletme sahipleri, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını inceleyerek yaptığı kontrolde 4 işyerine de aynı şüphelinin girdiği belirlendi. Şüphelinin 2 iş yerinden içerisinde para bulunan sadaka kutusu, diğerlerinden ise bilgisayar, cep telefonu, çek defteri ve kasalarda bulunan bir miktar parayı aldığı tespit edildi. Şüphelinin, İshak Kaan Usta'ya ait iş yerinde içerisinde yaklaşık 5 bin lira bulunan bahşiş kutusunu bırakıp, sadaka kutusu ile bilgisayarı alması dikkat çekti. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinden cep telefonu, bilgisayar ve kasasında bulunan yaklaşık 4 bin liranın çalındığını belirten işletme sahiplerinden Ali Söylemez, "Gece biz dükkanı kapattıktan sonra içeriye girmiş. Burada bulunan cep telefonunu, bilgisayarı ve bir miktar parayı alıp gitmiş. Camdan içeriye girmiş. Aynı kişi toplam 4 dükkana girmiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı