4 metrelik kuyuya düşen gebe ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu
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4 metrelik kuyuya düşen gebe ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu

4 metrelik kuyuya düşen gebe ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu -Kuyuya düşen ineğini köpek fark etti, ekipler kurtardı 4 metre derinlikteki logar çukuruna düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 buçuk saatlik süren çalışma ile kurtarılırken, sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı.

25.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:19

4 metrelik kuyuya düşen gebe ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu

-Kuyuya düşen ineğini köpek fark etti, ekipler kurtardı

İSTANBUL - 4 metre derinlikteki logar çukuruna düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 buçuk saatlik süren çalışma ile kurtarılırken, sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı. Gebe ineği kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, Pendik'te Kurtdoğmuş Mahallesinde sabah saat 9.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayvancılıkla uğraşan Osman Özdemir, ineklerini otlamak için meraya çıkardı. Çoban köpeğinin havlaması üzerine ineklerden gebe olanın 3 metrelik logar kuyusuna düştüğü fark edildi. Logar çukurunda mahsur kalan inek için sahibi Özdemir, Jandarma ve İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kuyunun üzerine sistem kurdu. Bir itfaiye eri aşağı inerek halatı hayvana bağladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışması sonrası inek kurtarıldı. İneği kurtarılma çalışması havadan görüntülendi.

Kuyuya düşen gebe ineğin sahibi Osman Özdemir," Sabahleyin araziye otlatmak için çıkardığımız gebe ineğimizin ayağı kayarak logar çukuruna düştü. İtfaiye ekiplerine haber verdim. İneğimizin durumu iyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Herkesten Allah razı olsun. İneğim 1 buçuk saat sonra kurtarıldı. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

4 metrelik kuyuya düşen gebe ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu

Kaynak: İHA

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