4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti

14.01.2021 16:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:23
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti

ANKARA'da dün akşam tartıştıkları komşuları Hasan Hüseyin G.'nin eşi Kutsal G., tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan 3'ü kadın 4 kişinin tedavileri sürüyor.

ANKARA'da dün akşam tartıştıkları komşuları Hasan Hüseyin G.'nin eşi Kutsal G., tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan 3'ü kadın 4 kişinin tedavileri sürüyor. Olayda 3 akrabası yaralanan ve aynı apartmanda oturan Ferdar Yılmaz, "Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti" dedi.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 1159'uncu Sokak'taki 4 katlı  apartmanda oturan Hasan Hüseyin G. ile komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Hasan Hüseyin G.'nin darbedildiğini gören Kutsal G., evdeki pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı. Kutsal G., aynı evde oturan komşuları Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'i tüfekle ateş ederek yaraladı. Silah sesini duyan komşulardan Mikail Sönmez ise komşuları ayırmak için araya girince yaralandı. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

'POMPALI TÜFEĞİ BANA DOĞRULTTU'Olayda yaralanan Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'in aynı apartmanda yaşayan akrabaları Ferdar Yılmaz, olay anını anlattı. Hasan Hüseyin G. ile arbede yaşadıklarını söyleyen Ferdar Yılmaz, "Baktım Hasan Hüseyin'in eşinin elinde silah var. Pompalı tüfeği bana doğrulttu. Benim yeğenimde görünce onun üzerine atladı. Silahı yere eğdik 'kadının elinden silahı alalım' diye. Boğuşurken baktım adamın elinde bir silah daha var. O arada üzerine çullandığımızda kadın silahını ateşledi. Teyzem kapının önünde yığıldı, teyzemin gelini evin içinde, teyzemin kızı da ayağından vuruldu. Yönetici yardımcısı olan komşumuzda iki ayağından vuruldu. Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti" dedi.'ŞİKAYETÇİYİZ GEREĞİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Olayda yaralanan Gülsüm Yiğit'in eşi Fevzi Yiğit ise, 4 yıldır binada oturduğunu belirterek, husumet yaşadıkları komşusunun alkol bağımlısı olduğunu iddia etti. Yiğit, olayın yaşandığı gece eşinin misafirlerini geçirirken kapıyı açtığı esnada husumet yaşadıkları komşusunun 'siz bizim evimizi gözetliyorsunuz' diyerek küfretmesi üzerine yaşandığını ifade etti. Yiğit, "Bina olarak biz şikayetçiyiz. Ailesi de bu kişiyi reddetmişler. Biz burada 4 yıldır oturan bir aileyiz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Benim 4 tane çocuğum var. Binadan tahliye edilmesini istiyoruz. Annem ağır yaralı hanımım ve akrabalarım yaralı şekilde hastanedeler" dedi. Öte yandan, gözaltına alınan Hasan Hüseyin G. ile eşi Kutsal G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


- Ankara
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Murat Kurum Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:32:44. #1.14#
title