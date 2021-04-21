4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik nakil hattı beton direğine çarptı.

4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik nakil hattı beton direğine çarptı. 4 kişinin ağır yaralandığı kaza Saniye saniya güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Yeniceköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yeniceköy den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mustafa Gezer yönetimindeki 16 AHD 978 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak enerji nakil hattı beton diğerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç parçalara ayrıldı.

Kaza sonucu araç sürücüsü ile araçta bulunan arkadaşları Yunus Ilgar, Fatih Gilay ve Berat Topal, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza sonucu yaralanan 4 şahıs olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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