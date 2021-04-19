4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya karışan minibüs şoförü, araçtan iner inmez diğer sürücüye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göreŞ Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Karaburun Caddesi ile Doğuş Geçidi kavşağında Wosvagen Crafter marka 38 P 1212 servis minibüsü ile Hyundai Accent marka 38 ACC 115 plakalı araç kaza yaptı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ilk gelen 112 ekibi yaralılara müdahale etti. Polis ekipleri de sürekli kazanın meydana geldiği ileri sürülen yolda başka bir kazanın olmaması için önlem aldı.

Yaralılar, 112 ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpışma sonrasında 38 P 1212 plakalı minibüsün şoförünün araçtan iner inmez 38 ACC 115 plakalı aracın sürücüsüne tepki gösterdiği anlar saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı