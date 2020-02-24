4 Kişilik aile yedikleri kuymaktan zehirlendi
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4 Kişilik aile yedikleri kuymaktan zehirlendi

Düzce(İHA) – Düzce'de yedikleri kuymaktan zehirlenen aile hastanelik oldu.

24.02.2020 03:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 03:59
4 Kişilik aile yedikleri kuymaktan zehirlendi

Düzce(İHA) – Düzce'de yedikleri kuymaktan zehirlenen aile hastanelik oldu. 2'si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Düzce'nin Gümüşova İlçesine bağlı Sultaniye Köyü'nde ailesi, akşam yemeğinde Saliha Akça'nın yaptığı Karadeniz mutfağına özgü kuymak isimli yemeği yedi. Mısır unu ve peynir ile yapılan kuymağı yiyen baba Gürbüz Akça, anne Saliha Akça ve Irmak Akça(15) ve Gündüz Alp Akça(3) kusmaya başladı. Yakınlarına veren ailenin yakınları durumu vakit kaybetmeden 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Akça ailesine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.


Anne Saliha Akça'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, baba Gürbüz Akça ve çocuklar Irmak ve Gündüz Alp'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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