4 kardeş, biriktirdikleri harçlıklarını kampanyaya bağışladı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 4 kardeş, harçlıklarından biriktirdikleri kumbaradaki 97 lira 10 kuruşu, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 4 kardeş, harçlıklarından biriktirdikleri kumbaradaki 97 lira 10 kuruşu, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi Muharrem Akburun Sitesi'nde eşinden boşanan anneleri Celile Anlatıcı ile birlikte yaşayan Alper Ömer (9), Soner (7) ile ikizler Elif Su (4) ve Ömer Ali Sayim (4), kumbaralarında biriktirdikleri parayla Milli Dayanışma Kampanyası'na katılmak istediklerini söyledi. Bir firmada satış sorumlusu olan Celile Anlatıcı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, tutanak karşılığında kumbaradan çıkan 97 lira10 kuruşu teslim aldı. Ekibin başında bulunan görevli polis memuru, çocuklara güzel bir davranışta bulunduklarını ifade etti. Parayı teslim alan ekip, çocuklarla vedalaşarak evden ayrıldı.

Kaynak: DHA