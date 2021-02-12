4. Datça Badem Çiçeği Festivalinin açılışı çevrim içi yapıldı
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4. Datça Badem Çiçeği Festivalinin açılışı çevrim içi yapıldı

12.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:00
4. Datça Badem Çiçeği Festivalinin açılışı çevrim içi yapıldı

4. Datça Badem Çiçeği Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevirim içi düzenlenen etkinlikle başladı.

4. Datça Badem Çiçeği Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevirim içi düzenlenen etkinlikle başladı.

İlçede her yıl şubatta düzenlenen festivalin açılışı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapıldı.

Açılış, Tarihi Hızırşah Kültür Evinde, Kaymakam Mesut Çoban, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kaymakam Çoban, bundan önceki üç festivalin, 25-30 bin kişinin katılımıyla şenlik havasında geçtiğini söyledi.

Başkan Uçar da Datça'da badem ağaçlarının çiçek açtığını, bunun da baharın erken gelen habercisi olduğuna işaret ederek, ilçenin yazı kadar kışının da güzel geçtiğini bildirdi.

Festival, 14 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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