Kayınbiraderini bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 4 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayınbiraderini bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 4 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı

28.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 28.09.2020 20:22
Kayınbiraderini bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 4 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı

Eskişehir'de kayınbiraderini bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan 4 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı. 24 yaşındaki cinayet zanlısı, yaşanan boğuşma sonrası bıçağın saplandığını, kendisinin yapmadığını söyledi.

Eskişehir'de kendisine yumruk attığı gerekçesiyle kayınbiraderini bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan 4 çocuk annesi kadın, suçlamaları kabul etmedi. Kadın, ifadesinde, şahısla aralarında boğuşma yaşandığını, bıçağın bu sırada saplandığını, kendisinin öldürmediğini savundu.

İddialara göre, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde İsmail Efe (33), Müjde D. (24) ve Fırat E'nin evinde kalan babaları Cemal E'yi alkol almak için evine davet etti. Ancak baba Cemal E, oğlu İsmail Efe'nin evine gitmedi. Babasının evine gelmediğine sinirlenen İsmail Efe, eşi ile birlikte Müjde D. ile Fırat E'nin evine gitti. İsmail Efe, yengesine 'Babamı sen mi göndermiyorsun?' diyerek yumruk attı. Çıkan kavgada Müjde D, mutfaktan aldığı bıçakla İsmail Efe'ye saldırıp göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İsmail Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BOĞUŞMA SIRASINDA BIÇAK SAPLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Müjde D, emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri sonrası zanlı, kucağındaki 1 yaşındaki kızıyla birlikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyede suçlamaları kabul etmeyen Müjde D'nin İsmail Efe ile aralarında boğuşma yaşandığını, bıçağın bu sırada saplandığını, kendisinin öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Müjde D. cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Charles Michel Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Çağla Şikel Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Falcao Samatta Eddie Newton Gökhan Gönül Mbaye Diagne
Daha Fazla Kız Çocuk Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayınbiraderini bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 4 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 20:23:01. #1.15#
title