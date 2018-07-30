4 Bin 500 Yıl Öncesine Ait Kemiklerde Gizemli İzler

Moldova'da bulunan 4 bin 500 yıllık kadın kemiklerinde gizemli izler tespit edildi. Moldova'nın Dinyester bölgesinde birkaç yıl önce yapılan kazılarda bulunan 4 bin 500 yıl önce gömülen 25-30 yaşlarında bir genç kadına ait kemiklerde gizemli izler tespit edildi. Polonya'nın Poznan şehrindeki Adam Mickiewicz Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü'nden Arkeolog Danuta Zurkiewicz yaptığı açıklamada, "Mezarın fotoğrafını çekerken, her iki dirsek kemiği üzerinde görünen paralel çizgiler dikkatimizi çekti. İlk başta, keşfe dikkatle yaklaştık ve izlerin hayvanlar tarafından yapılmış olabileceğini düşündük" dedi. Kemikleri ve izleri kimyasal olarak analiz eden arkeologlar, kemiklerdeki izlerin başka bir insan tarafından ahşap katranı gibi bir madde kullanılarak yapıldığını açıkladı. Arkeologlar, analizler sonucunda kadının kemiklerinde bulunan işaretlerin sadece ölümünden sonra değil, cesedi çürüdükten sonra, muhtemelen mezarı tekrar açılarak tekrar yapıldığını ve kemiklerin anatomik düzene göre tekrar dizildiğini ifade etti. Zurkiewicz, kemiklerin üzerindeki işaretlerin kadının ölümünden ve cesedinin çürümesinden sonra yapılmasını ilginç bulduklarını söyledi.

(İHA)