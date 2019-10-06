4 ay önce dünyaevine giren Eser Yenenler, baba oldu
4 ay önce dünyaevine giren Eser-Berfu Yenenler çifti ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör 3 kilo 360 gram ağırlığında dünyaya gelen Kuzey bebeğin ve Berfu Yenenler'in sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlendikleri konuşulan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın düğün töreni geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
"HOŞ GELDİN AİLEMİZE KÜÇÜK KUZEY"
Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Berfu Yenenler, "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey. İyi ki geldin" ifadelerini kullandı. Yenenler'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.