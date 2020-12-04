4 Aralık Esra Erol Fatma Güneş bulundu mu? Hasan Güneş Fatma Güneş'in neden evden gittiğini öğrendi mi?

Türk televizyonlarının sevilen programlarından olan Esra Erol'da dikkat çeken başlıklardan biri son olarak Hasan Güneş ve Emine Güneş hakkında oldu. 4 Aralık tarihinde ekranlara çıkan Hasan Güneş eşi Fatma Güneş'i arıyor.

Televizyon ekranlarında yayınlanan programlardan biri olan Esra Erol'da da bugün Hasan Güneş, Fatma Güneş'i aramak için yer aldı. Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'i buldu mu?

4 ARALIK FATMA GÜNEŞ BULUNDU MU?

Esra Erol'da bugün Hasan Güneş ekranda yer aldı. Eşini aramak için programa katılan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'i arıyor. 26 senelik evliliği olan Hasan Güneş, eşinin 20 kere evi terk ettiğini ifade ediyor.

Hasan Güneş, temizlik takıntısı olan eşi ile yaşadığı sorunları dile getirdi. En son tartışmalarından sonra yeniden eşinin evden gittiğini söyleyen Hasan Güneş eşini bulabilecek mi? Bugün belli olacak...