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4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Önder Focan ve Şallıel Kardeşler sahne aldı

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali"nde Gitar sanatçısı Önder Focan ve Şallıel Kardeşler "Funkbook" projesiyle sanatseverlerle buluştu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali"nde Gitar sanatçısı Önder Focan ve Şallıel Kardeşler "Funkbook" projesiyle sanatseverlerle buluştu.

Akra Hotels tarafından düzenlenen, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festival, Akra Barut Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Bilet gelirleri yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak festivalde sahne alan Önder Focan ve Şallıel Kardeşler funky ve enerjik ritimlere sahip, caz repertuvarından oluşan "Funkbook" projesini seslendirdi.

Sanatçılara, piyanoda Halil İbrahim Işık, bas gitarda Mehmet Özen, davulda ise Erhan Seçkin eşlik etti.

Festival, dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası ile solist olarak güçlü sesiyle Fantine'nin yer alacağı konserle 1 Ekim saat 20.30'da devam edecek

4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Önder Focan ve Şallıel Kardeşler sahne aldı

4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Önder Focan ve Şallıel Kardeşler sahne aldı

4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Önder Focan ve Şallıel Kardeşler sahne aldı

4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Önder Focan ve Şallıel Kardeşler sahne aldı

4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Önder Focan ve Şallıel Kardeşler sahne aldı
AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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