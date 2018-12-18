4. Anadolu Medya Ödülleri Töreni (3)

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ödül vermesi

Yılın Köşe Yazarı: Beril Dedeoğlu (Star Gazetesi)

Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Abdulhalik Çimen (A Haber)

Yılın Televizyon Yöneticisi: Zekeriya Karaman (Kanal 7)

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ödül vermesi

Yılın Sivil Toplum Örgütü: Yeşilay (Mücahit Öztürk)

Yılın Dergisi: Derin Ekonomi

Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İsa Tatlıcan (sabah.com.tr)

Yazar Alev Alatlı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından 4. Anadolu Medya Ödülleri töreni düzenlendi.

Kaynak: AA