4. Anadolu Medya Ödülleri Töreni (3)
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ödül vermesi Yılın Köşe Yazarı: Beril Dedeoğlu (Star Gazetesi) Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Abdulhalik Çimen (A Haber) Yılın Televizyon Yöneticisi: Zekeriya Karaman (Kanal 7) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan Adalet...
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ödül vermesi
Yılın Köşe Yazarı: Beril Dedeoğlu (Star Gazetesi)
Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Abdulhalik Çimen (A Haber)
Yılın Televizyon Yöneticisi: Zekeriya Karaman (Kanal 7)
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ödül vermesi
Yılın Sivil Toplum Örgütü: Yeşilay (Mücahit Öztürk)
Yılın Dergisi: Derin Ekonomi
Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İsa Tatlıcan (sabah.com.tr)
Yazar Alev Alatlı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından 4. Anadolu Medya Ödülleri töreni düzenlendi.
Kaynak: AA