4. Altın Baklava Film Festivali Başladı

Gazeteci, yazar ve yapımcı Coşkun Aral, Gaziantep'te düzenlenen 4. Altın Baklava Film Festivali'nde sinemaseverlerle bir araya geldi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından organize edilen festival, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Festivalin ilk gününde öğrencilerle buluşan Coşkun Aral, haberciliğinin devam ettiğini belirterek, belgesel yapmaya devam edeceğini söyledi.

Belgesellerine genç bakış açısı getirdiklerine dikkati çeken Aral, gençlerin eğitim hayatı boyunca farklılıkları takip etmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Teknolojinin bilgileri çok hızlandırdığını vurgulayan Aral, bilgiye ulaşabilmenin imkansız olmadığını belirterek, araştırma yapmanın önemine vurgu yaptı.

Yaptığı belgesellerde insanları yargılamadan, eleştirmeden gerçekleri göstermeye çalıştığını ifade eden Aral, "Objektif olacağım. O üzülecek, bu üzülecek diye düşünmeden belgeyle konuşuyorum." dedi.

Aral, belgesellerden kısa görüntüler izleterek, öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Türk dizilerinde rol alan oyuncu Reshad Strik de Bosna Hersek asıllı olduğunu, Avustralya'dan Amerika'ya birçok ülkeye gittiğini belirterek, sektörün zorluğuna dikkati çekti.

Türk dizilerinin son yıllarda çok büyük yükselişe geçtiğini dile getiren Strik, bu dizilerde oynamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Strik, kendi çektiği "Ludwig von Sarajevo" belgeselini izlettirdi.

Festival, yarın da İsmail Güneş, Ömür Gedik ve Kerem Cem söyleşileriyle devam edecek.

Nebahat Çehre'nin juri başkanlığını yaptığı, Kerem Cem, Coşkun Aral, Ekin Türkmen ve Rengin Küçük Erdoğan'ın juri üyeliği yaptığı festivalde, başarılı olan öğrencilerin filmleri ödüllendirilecek.