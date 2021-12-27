'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı

Dört kız kardeşin babalarının ölümünden sonra tekrar doğdukları yerde bir araya gelmelerini anlatan filmin senaryosunu Gazeteci Gizem Yıldız ve Büşra Bilginer birlikte yazdı.

Bugüne kadar birçok başarılı projelerde izlediğimiz Ceren Taşçı, Çağla Demir ve Buçe Buse Kahraman'ın bir araya geldiği proje aynı zamanda oyuncuların ilk kez bir festival filminde yer alma özelliğini taşıyor.

Filmin cast direktörlüğünü Gizem Yıldız'ın yaptığı ekibin diğer oyuncuları arasında Sevde Zehra Yıldırım, Sandra Claes,Umut Orkun Eskibatman ve Alican Karaköse yer alıyor.