38 yaşındaki şahıs otel odasında ölü bulundu
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38 yaşındaki şahıs otel odasında ölü bulundu

38 yaşındaki şahıs otel odasında ölü bulundu Kırıkkale'de 38 yaşındaki bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

01.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:59

38 yaşındaki şahıs otel odasında ölü bulundu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 38 yaşındaki bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Kırıkkale merkez Yenidoğan Mahallesindeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otelde müşteri olarak kalan 38 yaşındaki Yusuf Çil'den haber alamayan otel görevlileri yedek anahtarla odaya girdi. Şahsın hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çil'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çil'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

38 yaşındaki şahıs otel odasında ölü bulundu

Kaynak: İHA

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