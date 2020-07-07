38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı

Oyuncu Umut Oğuz'un 38 idrar yollarındaki rahatsızlığı nedeniyle ateşi 38'e çıkan eşini hiçbir özel hastane kabul etmedi. Yaşadığı duruma video çekerek isyan eden oyuncu, Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giderek eşini tedavi ettirdi.

07.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:59

Başarılı oyuncu Umut Oğuz'un eşi, önceki gün idrar yollarındaki rahatsızlıktan dolayı ateşlendi. Eşine evde kullandığı ilaçların etki etmediği gören oyuncu, ambulans çağırarak hastaneye gitmek istedi. Ancak oyuncu birçok özel hastanenin 38 derece ateşi olan eşini rahatsızlığını bilmelerine rağmen kabul etmediği ileri sürdü.

"45 DAKİKA AMBULANSIN İÇİNDE BEKLEDİK"

Yaşadıkları sağlık sorununu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile anlatan Umut Oğuz, şunları söyledi: "Eşim rahatsızlandı ambulans çağırdık 10 dakika da geldi fakat eşim ambulansın içinde 45 dakika bekletildi. Gerekçesi ise karşıdaki hastaneden onay beklemeleriydi. Birçok özel hastaneyi arattık fakat kimse kabul etmedi."

38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı

"ŞEHİR HASTANESİNE ÖN YARGILIYDIM AMA MUHTEŞEM HİZMET ALDIK"

"38 derece ateşi olmasına rağmen hiçbir özel hastane kabul etmedi. Biz de Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gittik. Hemen aldılar çoğu özel hastaneden daha iyi bir hizmet aldık. Ambulans bize Başakşehir Şehir Hastanesi'ne götüremeyiz dedi, ben de özel aracımla götürmek zorunda kaldım. Sağlık sigortası şirketleri böyle bir dönemde pandemiyi bahane edip işgüzarlık ediyor olabilir mi? Burada bir sistem sorunu mu var? Ambulans bir hastaneyi hedef görerek çıkamıyor mu? Ben de Şehir Hastanelerine ön yargılıydım. Şuan özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir hizmetle bugün biz tedavi olduk.

Oğuz '45 dakika ambulansta bekletmek nedir?, Eşimin durumu ağırlaşsaydı bunun hesabını kim verecekti ? diyerek serzenişte bulundu.

38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Magazin
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Magazin
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Magazin
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Magazin
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak Magazin
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü Magazin
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Temmuz Oyunlar Beşiktaş
Şu an buradasınız: 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 14:00:03. #1.15#
title