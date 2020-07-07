38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Oyuncu Umut Oğuz'un 38 idrar yollarındaki rahatsızlığı nedeniyle ateşi 38'e çıkan eşini hiçbir özel hastane kabul etmedi. Yaşadığı duruma video çekerek isyan eden oyuncu, Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giderek eşini tedavi ettirdi.

Başarılı oyuncu Umut Oğuz'un eşi, önceki gün idrar yollarındaki rahatsızlıktan dolayı ateşlendi. Eşine evde kullandığı ilaçların etki etmediği gören oyuncu, ambulans çağırarak hastaneye gitmek istedi. Ancak oyuncu birçok özel hastanenin 38 derece ateşi olan eşini rahatsızlığını bilmelerine rağmen kabul etmediği ileri sürdü.

"45 DAKİKA AMBULANSIN İÇİNDE BEKLEDİK"

Yaşadıkları sağlık sorununu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile anlatan Umut Oğuz, şunları söyledi: "Eşim rahatsızlandı ambulans çağırdık 10 dakika da geldi fakat eşim ambulansın içinde 45 dakika bekletildi. Gerekçesi ise karşıdaki hastaneden onay beklemeleriydi. Birçok özel hastaneyi arattık fakat kimse kabul etmedi."

"ŞEHİR HASTANESİNE ÖN YARGILIYDIM AMA MUHTEŞEM HİZMET ALDIK"

"38 derece ateşi olmasına rağmen hiçbir özel hastane kabul etmedi. Biz de Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gittik. Hemen aldılar çoğu özel hastaneden daha iyi bir hizmet aldık. Ambulans bize Başakşehir Şehir Hastanesi'ne götüremeyiz dedi, ben de özel aracımla götürmek zorunda kaldım. Sağlık sigortası şirketleri böyle bir dönemde pandemiyi bahane edip işgüzarlık ediyor olabilir mi? Burada bir sistem sorunu mu var? Ambulans bir hastaneyi hedef görerek çıkamıyor mu? Ben de Şehir Hastanelerine ön yargılıydım. Şuan özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir hizmetle bugün biz tedavi olduk.

Oğuz '45 dakika ambulansta bekletmek nedir?, Eşimin durumu ağırlaşsaydı bunun hesabını kim verecekti ? diyerek serzenişte bulundu.