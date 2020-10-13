36 kişi hayatını kaybetmişti! 5 maddede sahte içkiyi anlamanın yolu
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36 kişi hayatını kaybetmişti! 5 maddede sahte içkiyi anlamanın yolu

13.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:17

Geçtiğimiz haftadan beri İzmir, Aydın, Mersin, Kırıkkale, Trabzon, Muğla ve İstanbul'da sahte içki nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti. Beş noktaya dikkat ederek içkinin sahte olduğunu anlaşılabilirken, TAPDK Satış Belgesi olan perakende satıcıların tercih edilmesi öneriliyor.

Sahte içkilerin zehirleme sebebinin başında etil alkol yerine metil alkol kullanılması yer alıyor. Sahte içkinin anlaşılması renk ya da koku sayesinde olmuyor, yılların alkol tutkunları bile bu tuzağa düşebiliyor.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

1- Sahte içki renginden ya da kokusundan değil etiket bilgilerinden anlaşılır.

2 - İçki şişesinin üzerinde bakanlık onaylı kayıt numarası olup olmadığı kontrol edilir.

3 - Ambalaj üzerinde TAPDK bandrolü aranır.

4 - İçkilerin orijinal ambalajında olup olmadığına dikkat edilir.

5 - Tüketim öncesi içkinin göz önünde açılması sağlanır.

UFAK DETAYLARA DİKKAT

Markanın yazılı olduğu etiketin ve şişenin yıpranmış olup olmadığı ile bandrolün düzgün yapıştırılmış olmasına dikkat edilmelidir. İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalıdır. Şişenin kapak kodu ve boyun kodunun birbirini tutması gerekir. Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edilmelidir. Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişeler alınmamalıdır.

'TAPDK SATIŞ BELGESİ' OLAN YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPILMALI

Alkollü içkiler, 'TAPDK Satış Belgesi' olan perakende satıcılardan alınmalıdır. Şişenin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmelidir. Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmelidir. Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemelidir. Yine de şüphelenilen bir durum meydana gelirse 174 Alo Gıda Hattı aranabilir.

36 kişi hayatını kaybetmişti! 5 maddede sahte içkiyi anlamanın yolu

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