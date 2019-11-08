36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın jürisi toplanıyor

08.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:46

Tüm dünyadan çizerlerin katılım gösterdiği ve uluslararası gündeme ışık tutan eserlerin yarıştığı yarışmaya bu sene 63 ülkeden, 583 sanatçı, 2172 karikatür ile katıldı. Önseçici Kurulu'nun seçtiği, 33 ülkeden, 118 sanatçının 165 karikatürü, seçici kurul üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

Aralarında dünya çapında ün kazanmış önemli karikatür ustalarından Anita Kunz (Kanada), Ercan Akyol, Jaume Capdevila (İspanya), Latif Demirci, Peter Ruge (Almanya), Piyale Madra, Selçuk Demirel, Tan Oral ve Yoshiaki Yokota'nın (Japonya) yer aldığı jüri, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" başlığıyla bir de Özel Ödül açıklayacak.

Yarışmada birincilik ödülü ve özel ödül kazanan sanatçılar 8.000'er ABD Doları, ikincilik ödülü kazanan sanatçı 3.500 ABD Doları ve üçüncülük ödülü kazanan sanatçı 1.500 ABD Doları ile ödüllendirilecek. Başarı Ödülü kazananları ise 500'er ABD Doları'nın sahibi olacak.

GRAFİST 23, 23. İSTANBUL GRAFİK TASARIM GÜNLERİ BAŞLIYOR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü, GMK, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle gerçekleşecek olan 23. İstanbul Grafik Tasarım Günleri bu yıl, 11–14 Kasım tarihlerinde "illüstrasyon" temasıyla düzenlenecek. Grafist 23'te, 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması jüri üyelerinin de bulunacağı atölye çalışmalarının yanı sıra, paneller ve seminerler de yer alacak.

Kaynak: Bültenler