33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü
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33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde 24 dönüm arazi üzerine kurulacak yenilenebilir 500 Kilovatlık Güneş Enerji Santrali ile 33 köyün içme suyu elektrik sorunu ortadan kaldırılması planlanıyor.

33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü
01.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:14

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde 24 dönüm arazi üzerine kurulacak yenilenebilir 500 Kilovatlık Güneş Enerji Santrali ile 33 köyün içme suyu elektrik sorunu ortadan kaldırılması planlanıyor.

Salarlı Köyü Muhtarı Talip Aydın, yaptığı açıklamada, "Köy Muhtarlığı adına kayıtlı 24 dönüm bir arazide Uzunköprü Kaymakamımız Hakan Yavuz Erdoğan elektrik maliyeti çok olduğu için köylerimizde içme suyu kullanan, trafolardan gelen elektrik maliyetlerinin çok yüksektir. Ton başına artan fatura maliyetlerini azaltmak ve önlemek amacıyla köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha ucuz maliyetli su içmesi için 33 köyü kapsayan 500 KW'lık güneş enerji panelleri kurulacaktır. Bunun maliyeti 2 Milyon TL'dir. 33 Köyü kapsayan 500 kilovatlık İçme Suyu güneş enerji santralleri ile suyu çok daha ucuza içeceğiz. 3 TL olan İçme Suyu ton fiyatının 1,5 Litre'ye düşmesi planlanıyor" dedi.

Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan ise, "1 milyon 923 bin TL'ye mal olacak projeden Bakanlığımız her köyümüze Güneş Enerji Sisteminin kurulmasını istemektedir. Yaptığımız araştırmalarda her Köye kurulacak olan sistem zaman içerisinde tıkanmalar yaşayacaktır. Salarlı köyünde 24 dönüm araziyi kamulaştırıp 500 kilovatlık güneş enerji panelleri kurmak için çalışmalarımızı başlattık. Hayata geçireceğimiz proje sayesinde elektrik şirketine ürettiğimiz enerjiyi satarak 33 köyümüzdeki içme suyu kuyularımızda tüketilen enerjinin maliyetlerini buradan karşılamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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