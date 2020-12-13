326 Alan kodu nerenin? Hatay alan kodu kaç? 0326 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0326 bu alan kodlarından birisidir. Peki 326 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Hatay'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0326 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Hatay'ın alan kodu kaçtır? 326 neresi, nereye ait, nereden aramış?

326 NERENİN ALAN KODU?

0326 : HATAY

0326 alan kodu Hatay iline aittir . Hatay'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0326 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Hatay'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 326 kodu yazar.

0326 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0326 telefon kodu Hatay iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Hatay şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 326 'dır. Yani Hatay'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0326 kodu geçmektedir.

HATAY'IN ALAN KODU NEDİR?

Hatay'ın alan kodu 0326 'dır. Hatay'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0326 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Hatay ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.