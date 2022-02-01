31 ocak Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Dün akşam Survivor'da kim kazandı, hangi takım kazandı?
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Nefes kesen yarışmalarıyla bu yıl da çok izlenen Survivor dokunulmazlık oyunu ardından Survivor 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Kıran kırana geçen mücadeleler sonrası dokunulmazlığı kaybeden takım bir kişinin adını yazarak sürgün adasına gönderdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak 2022 Survivor eleme adayları... 31 ocak Survivor dokunulmazlık kim kazandı?
31 ocak Survivor dokunulmazlık kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor 2022 dokunulmazlık oyunu kaç kaç, bitti mi? 31 Ocak dokunulmazlık oyunu kaç kaç devam ediyor? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 31 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 31 Ocak Survivor Kadınlarda ve Erkeklerde dokunulmazlığı kim aldı, kaç kaç? Detaylar sizlerle...
SURVİVOR 31 OCAK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER
Buna göre Ünlüler dokunulmazlığı kazanan isim oluyor.
Dokunulmazlık oyunun ilk ayağı kadınlar yarışını 8-1 Ünlüler takımı kazandı, erkekler ayağını ise 8-3 yine Ünlüler takımı kazandı ve üçüncü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı olmuş oldu.
Survivor'da ikinci eleme adayı Evrim oldu. Ünlüler takımının performans birincisi Batuhan oldu ve Batuhan Mert'in adını verdi. Böylece eleme adayları Barış, Birsen, Evrim ve Mert oldu.
SURVİVOR ALL STAR KADROSU
Ünlüler:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu