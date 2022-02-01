31 ocak Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Dün akşam Survivor'da kim kazandı, hangi takım kazandı?

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SURVİVOR 31 OCAK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

Buna göre Ünlüler dokunulmazlığı kazanan isim oluyor.

Dokunulmazlık oyunun ilk ayağı kadınlar yarışını 8-1 Ünlüler takımı kazandı, erkekler ayağını ise 8-3 yine Ünlüler takımı kazandı ve üçüncü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı olmuş oldu.

Survivor'da ikinci eleme adayı Evrim oldu. Ünlüler takımının performans birincisi Batuhan oldu ve Batuhan Mert'in adını verdi. Böylece eleme adayları Barış, Birsen, Evrim ve Mert oldu.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU

Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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