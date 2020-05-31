31 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı 31 Mayıs 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:00 Ev Yapımı 02:45 Aslan Ailem 03:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi 04:00 9. Hariciye Koğuşu 04:40 Yedi Numara 04:45 Ege'nin Hamsisi 06:15 Bir Yusuf Masalı 08:30 Uğurlugiller 08:50 Böyle Bitmesin 09:40 9. Hariciye Koğuşu 10:40 Perihan Abla 11:35 Diriliş Ertuğrul 12:50 Gülşen Abi 13:35 Yedi Numara 14:20 Ailenin Yeni Üyesi 15:30 Kalk Gidelim Eve 15:35 Yeditepe İstanbul 17:30 Soru Küpü 17:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi 19:00 Ana Haber 20:00 Vizontele 20:00 Mandıra Filozofu 20:00 Seksenler 22:25 Bella ve Sebastian 22:35 Filinta 23:15 Bella ve Sebastian Kaynak: InterSinema.com