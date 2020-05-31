31 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
31 Mayıs 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Ev Yapımı
02:45 Aslan Ailem
03:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi
04:00 9. Hariciye Koğuşu
04:40 Yedi Numara
04:45 Ege'nin Hamsisi
06:15 Bir Yusuf Masalı
08:30 Uğurlugiller
08:50 Böyle Bitmesin
09:40 9. Hariciye Koğuşu
10:40 Perihan Abla
11:35 Diriliş Ertuğrul
12:50 Gülşen Abi
13:35 Yedi Numara
14:20 Ailenin Yeni Üyesi
15:30 Kalk Gidelim Eve
15:35 Yeditepe İstanbul
17:30 Soru Küpü
17:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi
19:00 Ana Haber
20:00 Vizontele
20:00 Mandıra Filozofu
20:00 Seksenler
22:25 Bella ve Sebastian
22:35 Filinta
23:15 Bella ve Sebastian
Kaynak: InterSinema.com