31 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
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31 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

31.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 06:47
31 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

31 Aralık 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Yaratık: Covenant

01:30 Yatıya Misafirim Var

02:15 Yatıya Misafirim Var

03:45 Son Darbe

04:15 Küçük Ağa

05:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

06:00 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

23:30 Son Darbe

31 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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