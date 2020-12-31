31 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
31 Aralık 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Yaratık: Covenant
01:30 Yatıya Misafirim Var
02:15 Yatıya Misafirim Var
03:45 Son Darbe
04:15 Küçük Ağa
05:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Küçük Ağa
06:00 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel
23:30 Son Darbe
Kaynak: InterSinema.com