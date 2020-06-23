300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Geriye sadece sahte takılar kaldı Diyarbakır'da bir kuyumcu 300 milyon TL'ye yakın vurgun yaptı, ortalıktan kayboldu.

300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu

Geriye sadece sahte takılar kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kuyumcu 300 milyon TL'ye yakın vurgun yaptı, ortalıktan kayboldu. Geriye sadece sahte takılar kaldı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi Diclekent Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre kuyumcu vatandaşlara yatırım vaatti vererek 300 milyon TL'ye yakın para topladı. Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı. Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır'da kırmızı alarm başladı, şahısın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi. Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi. Edinilen bilgilere göre şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı öğrenildi.

Kaynak: İHA