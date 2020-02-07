300 kişiyi öldüren Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi Velasquez hayatını kaybetti
Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi olan 300 kişinin katili Jhon Jairo Velasquez 58 yaşında hayatını kaybetti. Temel Resi lakaplı uyuşturucu baronu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Velasquez uyuşturucu işinden, Escobar'a yakın bir servet edinmişti
07.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:56
Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi olan Jhon Jairo Velasquez 58 yaşında hayatını kaybetti.
"Temel Reis" lakaplı uyuşturucu çetesi üyesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Ulusal Kanser Entitüsü'nde mide kanseri tedavisi görüyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com