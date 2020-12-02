300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı
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300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı

02.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:24

Koronavirüsün vurduğu ABD'de geçtiğimiz günlerde yapılan swinger/eş değiştirme partisine, yaklaşık 300 kişi katıldı. Tam 5 gün süren parti sonrasında en az 41 kişinin korona olduğu açıklandı. Yetkililer, bu sayının daha da yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Kasım ayının başında, Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta yüzlerce insanın katıldığı geleneksel bir swinger partisi düzenlendi. Bu yıl pandemi nedeniyle aylarca ertelenen swinger partisi, kasım ayı ortasında 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

PARTİ 5 GÜN SÜRDÜ

Partinin organizatörleri tüm aktivitelerin yasal olduğunu ve eyaletin Kovid-19 kurallarına uyulduğunu savundu. "Naughty in N'Awlin" adındaki parti tam beş gün sürdü.

SIKI TEDBİRLERİN UYGULADIĞINI İDDİA ETTİLER

Sapkın etkinliğin organizatörü Bob Hannaford, şirketin maske takma, partiden önce koronavirüs testi yaptırma ve temas takibi gibi güvenlik protokollerine sahip olduğu konusunda ısrar etti.

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EN AZ 41 KİŞİ KORONA OLDU

Ancak Cuma günkü bir blog yazısında, en az 41 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Organizatör Bob Hannaford, virüse gerçekte kaç kişiye yakalandığını bilmediğini, çünkü sadece enfekte olduğunu itiraf edenlerden haberdar olduğunu söyledi. Hannaford ayrıca, "Her ne kadar 41 pozitif vakanın çoğu çoğunlukla asemptomatik veya çok hafif vakalardan oluşsa da, zamanda geriye gidebilseydim, bu etkinliği düzenlemezdim" dedi.

300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı
Haber Yorumları (1)
VTNDS: gebersin hepsi
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