30 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 30 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 02:15 Yeşil Deniz 02:50 Zaman Matinesi 03:35 Hangimiz Sevmedik 05:55 Ege'nin Hamsisi 08:50 Yeşil Deniz 09:00 Yeşil Deniz 11:05 Tozkoparan 12:45 Hangimiz Sevmedik 15:35 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Komplo Teorisi 20:00 Şampiyon 22:50 Benim Adım Melek 23:15 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu Kaynak: InterSinema.com