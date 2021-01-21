30 santimetre karda cirit şovu
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30 santimetre karda cirit şovu

21.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:19
30 santimetre karda cirit şovu

KIŞ mevsiminin çetin geçtiği Kars'ta yaşayan gençler, hava koşullarına rağmen ata sporu cirit tutkusundan vazgeçmiyor.

KIŞ mevsiminin çetin geçtiği Kars'ta yaşayan gençler, hava koşullarına rağmen ata sporu cirit tutkusundan vazgeçmiyor. Gençler, takımlar halinde 30 santimetre karda cirit oynadı. 

Selim ilçesine bağlı Katranlı köyünde buluşan gençler, kar kalınlığının 30 santimetre olduğu bölgede cirit oynadı. Kara düzen oynanan cirit sırasında, heyecanlı anlar yaşandı. 6'şarlı 2 takım halinde 2 devre oynanan müsabakada nara atan gençler, at üstünde cirit atarak, binicilik konusundaki hünerlerini sergiledi. Rakiplerinin attığı ciritlerden kurtulmak isteyen gençler, karlı zemin nedeniyle atların üzerinde durmaya çalışırken sergilediği çevik hareketlerle takdir topladı. Zaman zaman attan düşen gençler, yeniden binerek, cirit oyununa devam etti. Karslı gençler, yorulduklarında ise kendi sahalarına geçerek, atlarını dinlendirdi.

Ciritin ata sporu olduğunu söyleyen gençler, yaz aylarında olduğu gibi kışın da oynamaktan zevk aldıklarını belirtti. Cengiz Cantepe, "Her kar yağdığında ata sporu ciridi oynuyor gençler. Çevre köylerden gelenler de var. Zemin güzel, kar güzel, kış güzel, gençler çok hevesliler ve böyle vakit geçiriyorlar" dedi.

Metin Cantepe de "Her hafta toplanıyoruz. Her hafta başka köyde oynuyoruz. Bizim imkanımız Arap atları satın almaya yetmediği için yerli atlarla oynuyoruz. Bu bir sevdadır. Atın üstüne binip cirit oynadığımızda her şeyi unutuyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Atın üstünde içimiz kıpır kıpır oluyor. Safkan Arap atları olsa daha iyi olur" diye konuştu.


30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu
30 santimetre karda cirit şovu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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