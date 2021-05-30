30 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
30 Mayıs 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:30 Man. City - Chelsea
03:15 UEFA Şampiyonlar Ligi
05:00 Gamer
06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
12:00 Gamer
13:00 TFF 1. Lig Goller
13:15 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
13:45 Man. City - Chelsea
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:00 Blackpool - Lincoln City
19:00 Kupa Seremonisi
19:45 Özel Röportaj
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Taraftar
22:00 Man. City - Chelsea
23:45 Özel Röportaj
Kaynak: InterSinema.com