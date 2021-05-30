30 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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30 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

30 Mayıs 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:30 Man. City - Chelsea

03:15 UEFA Şampiyonlar Ligi

05:00 Gamer

06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

12:00 Gamer

13:00 TFF 1. Lig Goller

13:15 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

13:45 Man. City - Chelsea

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:00 Blackpool - Lincoln City

19:00 Kupa Seremonisi

19:45 Özel Röportaj

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Taraftar

22:00 Man. City - Chelsea

23:45 Özel Röportaj

Kaynak: InterSinema.com

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