30 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
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30 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı

30 Mayıs 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

30 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
30.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 06:45

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 25 Litre

01:15 Şevkat Yerimdar

02:00 Zuhal Topal’la Sofrada

03:00 Zuhal Topal’la Sofrada

04:00 Temizlik Benim İşim

05:30 Fetih 1453

05:45 Hayat Sevince Güzel

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Şevkat Yerimdar

13:00 İnadına Aşk

14:15 Temizlik Benim İşim

15:30 Yaparsın Aşkım

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benimle Söyle

20:30 Fetih 1453

22:30 Yapışık Kardeşler

Kaynak: InterSinema.com

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