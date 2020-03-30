30 Mart 2020 Star Yayın Akışı 30 Mart 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:40 Kiralık Aşk 02:00 Kiralık Aşk 04:00 Türk Müziği 04:20 Tülin Şahin ile Moda 05:10 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:15 Çilek Kokusu 09:00 Ah Nerede 09:30 Sevdim Seni Bir Kere 10:45 Kiralık Aşk 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:45 Kiralık Aşk 13:30 Erkenci Kuş 15:45 Erkenci Kuş 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:45 Star Haber 20:00 Babil 20:00 Sefirin Kızı 23:30 Güzel Köylü Kaynak: InterSinema.com