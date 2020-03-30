30 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı 30 Mart 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:00 Galip Derviş 01:15 Kuzey Güney 01:15 Kendinol 02:45 Kuzey Güney 03:15 Müzik Arası 04:15 Arda'nın Mutfağı 04:30 5N 1K 05:00 Tatlı İntikam 06:15 Akasya Durağı 07:00 Akasya Durağı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Pazar 11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 12:30 Gelinim Mutfakta 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Zalim İstanbul 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 20:00 Bebek Geliyorum Demez 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:15 Bebek Geliyorum Demez 23:45 Galip Derviş Kaynak: InterSinema.com