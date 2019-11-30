30 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

30.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Aileler Yarışıyor

03:15 1'de Bugün

03:25 Kalk Gidelim

05:25 Ömür Dediğin

05:55 6 Mantı

06:25 6 Mantı

07:05 Beni Böyle Sev

09:35 1'de Bugün

09:45 Benim Adım Melek

10:05 1'de Bugün

10:15 Benim Adım Melek

13:20 Aileler Yarışıyor

15:20 1'de Bugün

15:30 Şampiyon

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com