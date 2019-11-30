30 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
30 Kasım 2019 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Aileler Yarışıyor
03:15 1'de Bugün
03:25 Kalk Gidelim
05:25 Ömür Dediğin
05:55 6 Mantı
06:25 6 Mantı
07:05 Beni Böyle Sev
09:35 1'de Bugün
09:45 Benim Adım Melek
10:05 1'de Bugün
10:15 Benim Adım Melek
13:20 Aileler Yarışıyor
15:20 1'de Bugün
15:30 Şampiyon
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim