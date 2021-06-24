30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' Genelgesi Resmi Gazete'de
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30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' Genelgesi Resmi Gazete'de

30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' Genelgesi Resmi Gazete'de
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Koruyucu Aile Günü' genelgesi ile, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek bir aile ortamına ihtiyacının olduğu vurgusu yapıldı. Ailenin, çocuğun güvenle büyümesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için gerekli ve birincil ortam olduğu hatırlatılan genelgede, "Ailenin bu görevi yerine getiremediği durumlarda çocuk, devlet koruması altına alınmaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır" denildi.

30 HAZİRAN 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' OLARAK KUTLANACAKGenelgede, koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapılarak, "Son yıllarda yapılan çalışmalarla teşvik edilen koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması ve bu uygulamaya yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması büyük önem teşkil etmektedir. Bunun için tarihte uzun yıllar çocuk koruma alanında önemli hizmetler sunan kurumlarımızdan Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş tarihi de olan 30 Haziran, 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanacaktır" ifadelerine yer verildi.Genelgenin devamında ise şunlar kaydedildi:

"30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkür Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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