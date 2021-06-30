30 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı
30 Haziran 2021 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:30 Petrol Sevdası
02:45 Kızım ve Ben
04:45 Her Yerde Sen
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
11:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Sen Çal Kapımı
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com