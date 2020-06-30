30 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 30 Haziran 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Çember: Şehrin Günahları 00:30 Görevimiz Tehlike 4 02:15 Parker 03:00 Yüksek Sosyete 03:45 Türk Müziği 04:50 Yüksek Sosyete 05:00 Güzel Köylü 07:00 İki Aile 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Dolunay 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Görevimiz Tehlike 4 20:00 Dizi 20:00 Kanlı Nigar 21:45 Kanlı Nigar 22:45 Selfi 23:30 Çember: Kızımı Bulun Kaynak: InterSinema.com