30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kadiroğlu, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve sonucunu zaferle taçlandırdığı tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Vali Vekili Kadiroğlu, şunları ifade etti:

*Türk milleti; 30 Ağustos Zaferi ile ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı zor koşullara ve imkansızlıklara rağmen hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu şanlı ecdadın torunları olarak bizlere düşen görev, bizlere emanet edilen aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonsuza kadar korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, halkımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Milletvekili Tüzün de 30 Ağustos'u zafer ve bayram olarak armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahramanları minnetle andığını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin tarihteki yeri ve önemine değinen Tüzün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir asır önce tüm dünyanın şahit olduğu kahramanlığın en iyi göstergesi olan 30 Ağustos, tam bağımsızlığın adıdır, Cumhuriyet'imizin temel taşıdır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın zaferle taçlandığı günü ifade eden 30 Ağustos, Türk milletinin zincirlerden kurtulduğu, özgür, onurlu, insanca bir yaşam için ödediği bedellerin sonunda elde ettiği şanlı bir zaferdir. 30 Ağustos tarihi, topraklarımızın işgalden kurtarılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline ilk harcın konulduğu gündür. Bizler kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik ve tüm ülke sathında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı kahramanlığı yaşatmaya ve bu cennet vatanın yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Bizlere özgür ve mutlu Türkiye'yi emanet eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı ve kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, bütün milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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