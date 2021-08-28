30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı?
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30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Resmi tatillerde sık sık araştırılan konulardan biri olan "Noterler açık mı?" sorusunun yanıtını sizler için derledik. Pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında 30 Ağustos noterler açık mı? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı'nda noterler hizmet verecek mi? 30 Ağustos noterler çalışıyor mu? sorularının yanıtları merak edilmekte.

30 Ağustos noterler açık mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resmi tatillerde noterlerin açık olup olmadığı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, resmi tatillerde noterler açık mı? İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler açık mı? sorusunun yanıtı... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NOTERLER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı noterler çalışıyor mu? soruları şimdiden arama motorlarında yerini aldı. Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü heyecanı başlarken 30 Ağustos 2021'de resmi kurumlarda işlem yapacak olanlar veya kısa bir tatil planı yapmak isteyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihi merak ediyor.

Resmi tatiller arasında yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramında her sene olduğu gibi bu senede noterler kapalı olacaktır. Yetkililerden yapılan açıklamada hafta sonundan dolayı vatandaşların noterdeki işlemlerini 27 Ağustos Cuma gününden halletmeleri ile ilgili bir uyarı yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer aldığından pazartesi günü ayrıca PTT'ler, noterler, kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacaklar. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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