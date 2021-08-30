30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy'de konserle kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy'de konserle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy'de konserle kutlandı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü düzenlenen konserle kutlandı.

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü düzenlenen konserle kutlandı.

Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konsere, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar HES kodlarına bakılarak ve ateşleri ölçülerek içeri alındı.

"Bağımsızlığa Ezgiler" 30 Ağustos Dinletisi konserinde opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke sahne aldı.

Konsere katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ezgilere eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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